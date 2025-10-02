Ma bible Doctissimo des symptômes pour toute la famille

Vous avez une toux persistante : est-ce les suites de votre rhume ou une bronchite ? Votre indigestion n'a pas l'air de s'améliorer : est-ce grave ? Votre parent souffre de douleurs articulaires : doit-il consulter ? Aux petits maux, souvent les grandes questions... Au regard des symptômes, quand faut-il s'inquiéter ? Quels gestes adopter et lesquels éviter ? Dans cette bible regroupant toute l'expertise des équipes Doctissimo, le Dr Gérald Kierzek, médecin urgentiste et directeur médical de Doctissimo, vous guide avec clarté et bon sens pour faire le point sur vos symptômes, avant de vous précipiter aux urgences ! Dans ce livre indispensable, vous trouverez : - La description des symptômes des affections les plus courantes pour mieux les reconnaître ; - Des conseils clairs pour chaque situation afin de savoir comment réagir ; - L'avis personnalisé du docteur Kierzek selon les cas pour mieux discerner l'urgence. Le Dr Gérald Kierzek est médecin urgentiste, chroniqueur santé et directeur médical du site www. doctissimo. fr, (Lien -> http : //www. doctissimo. fr, /) premier média santé en France. Engagé pour une information fiable et accessible, il intervient régulièrement dans les médias et sur les réseaux sociaux. Retrouvez son expertise sur les comptes Instagram @geraldkierzekpro et @doctissimo.