Quand le monde dort. Récits, voix et blessures de la Palestine Francesca Albanese écoute, recueille, et raconte. Elle mêle sa voix à celle des femmes, hommes et enfants qui vivent l'injustice au quotidien en Palestine : une enfant tuée à Gaza, un chirurgien marqué par l'horreur dont il a été témoin, une artiste exilée, un penseur juif brisé par l'apartheid. Toutes ces voix s'engagent à dire NON à l'horreur et à l'inacceptable. Lucide et troublant, Quand le monde dort est un acte d'amour, de courage et de vérité. Pressentie pour le Prix Nobel de la paix, Francesca Albanese est Rapporteuse spéciale de l'ONU sur les droits humains dans les territoires palestiniens occupés. Juriste, elle est l'autrice de Palestinian Refugees in International Law (2020) et de J'accuse (2023.