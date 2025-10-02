Inscription
#Essais

Vulnérable

Alexandre Fayeulle

A 49 ans, l'entrepreneur Alexandre Fayeulle apprend que son cancer est incurable. Alors que tout semble lui réussir, la maladie l'oblige à regarder sa nouvelle condition en face. Il fait l'expérience du pouvoir de la vulnérabilité. Loin de le diminuer, elle lui révèle des univers insoupçonnés. Une découverte qu'il décide de partager avec ses équipes, pour libérer ce potentiel dans l'entreprise. Afin de diffuser plus largement cette conviction, il lance en 2024 une vaste campagne pour changer les regards sur la vulnérabilité, dans l'entreprise et dans la société. Et si notre vulnérabilité était notre plus grande chance ? L'auteur reverse l'intégralité de ses droits au projet "vulnerable. org" . "La force est aussi dans la fragilité. Merci pour ce témoignage bouleversant". Erik Orsenna

Par Alexandre Fayeulle
Chez Editions Tallandier

Auteur

Alexandre Fayeulle

Editeur

Editions Tallandier

Genre

Essais généraux

Vulnérable

Alexandre Fayeulle

Paru le 02/10/2025

141 pages

Editions Tallandier

18,00 €

9791021066625
