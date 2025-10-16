Inscription
365 days to the wedding Tome 10

Tamiki Wakaki

ActuaLitté
Mariés ou mutés ! Rika et Takuya, absorbés dans leurs réflexions, ignorent que les rouages du destin se mettent en marche... Contre toute attente, le père et la demi-soeur de Rika débarquent à J. T. C. ! En rassemblant son courage pour leur faire face, la jeune femme sent un changement s'opérer en elle. En parallèle, Hiromi va de surprise en surprise en construisant son projet de mariage, tandis que Takuya révèle pour la première fois ses qualités de leader ! Ce dixième volume démarre à plein régime !

Par Tamiki Wakaki
Chez Mana books

Auteur

Tamiki Wakaki

Editeur

Mana books

Genre

Seinen/Homme

365 days to the wedding Tome 10

Tamiki Wakaki

Paru le 16/10/2025

192 pages

Mana books

7,95 €

ActuaLitté
9791035507725
