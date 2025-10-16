365 days to the wedding Tome 10

Mariés ou mutés ! Rika et Takuya, absorbés dans leurs réflexions, ignorent que les rouages du destin se mettent en marche... Contre toute attente, le père et la demi-soeur de Rika débarquent à J. T. C. ! En rassemblant son courage pour leur faire face, la jeune femme sent un changement s'opérer en elle. En parallèle, Hiromi va de surprise en surprise en construisant son projet de mariage, tandis que Takuya révèle pour la première fois ses qualités de leader ! Ce dixième volume démarre à plein régime !