Meurtre a saintes - requiem mediolanum (coll. geste noir)

Dans la tranquille ville de Saintes, le festival Mediolanum Magna Musica est sur le point de dévoiler un chef-d'Suvre inédit. Mais, peu avant la première, l'événement tourne au macabre : Igor Wagner, obscur compositeur dont le requiem promettait la gloire, est retrouvé sauvagement assassiné dans sa chambre à l'Abbaye aux Dames. C'est au commissaire Antoine Chaubet, muté en urgence à Saintes dans un contexte oppressant, que revient la lourde tâche de résoudre cette affaire. Il n'a que huit jours pour démasquer le meurtrier, sous la pression constante de la procureure, une femme dont l'allure charmante cache une véritable peau de vache. Des bugs informatiques, une intelligence artificielle incontrôlable et des fuites dans la presse sont autant de bâtons dans les roues de l'enquête. Pour corser le tout, une romancière au nom imprononçable vient s'imprégner du travail des forces de l'ordre, sur lequel elle jette un regard à la fois moqueur et dérangeant. Entre ses déboires sentimentaux, se