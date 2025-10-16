Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Derriere les murs d'un logis limousin (coll. geste noir)

Annie Plait

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Deux drames, deux meurtres découlant l'un de l'autre à des années de distance. Elodie se réjouit à l'avance des quelques jours prévus à Bellac en Limousin chez sa tante. Mais ce séjour se transforme en cauchemar à la suite de sinistres découvertes dont les retombées seraient éventuellement dangereuses pour elle-même et pour un ami qu'elle vient juste de retrouver. Tandis qu'Elodie se transforme en investigatrice, sa propre vie est mise en danger ainsi que celle d'un amour retrouvé. Ces faits troublants, inquiétants sont d'autant plus en relief qu'ils se déroulent dans la nature sereine et romantique de villages pittoresques du Limousin et du Poitou.

Par Annie Plait
Chez La Geste

|

Auteur

Annie Plait

Editeur

La Geste

Genre

Limousin

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Derriere les murs d'un logis limousin (coll. geste noir) par Annie Plait

Commenter ce livre

 

Derriere les murs d'un logis limousin (coll. geste noir)

Annie Plait

Paru le 04/09/2025

288 pages

La Geste

13,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791035329594
9791035329594
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.