Derriere les murs d'un logis limousin (coll. geste noir)

Deux drames, deux meurtres découlant l'un de l'autre à des années de distance. Elodie se réjouit à l'avance des quelques jours prévus à Bellac en Limousin chez sa tante. Mais ce séjour se transforme en cauchemar à la suite de sinistres découvertes dont les retombées seraient éventuellement dangereuses pour elle-même et pour un ami qu'elle vient juste de retrouver. Tandis qu'Elodie se transforme en investigatrice, sa propre vie est mise en danger ainsi que celle d'un amour retrouvé. Ces faits troublants, inquiétants sont d'autant plus en relief qu'ils se déroulent dans la nature sereine et romantique de villages pittoresques du Limousin et du Poitou.