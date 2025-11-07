Envoyé en mission en Corée du Nord, Guy Delisle découvre un pays figé dans l'absurde et le silence. Entre contrôles absurdes, propagande omniprésente et solitude kafkaïenne, il raconte avec humour et finesse ce quotidien surréaliste au coeur du dernier régime stalinien. Un regard unique, lucide et plein d'ironie sur l'un des lieux les plus fermés du monde. Plus de vingt ans après sa première parution, cette oeuvre reste une plongée rare, lucide et subtilement ironique au coeur de la dictature nord-coréenne.