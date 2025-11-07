Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Bande dessinée

Pyongyang

Guy Delisle

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Envoyé en mission en Corée du Nord, Guy Delisle découvre un pays figé dans l'absurde et le silence. Entre contrôles absurdes, propagande omniprésente et solitude kafkaïenne, il raconte avec humour et finesse ce quotidien surréaliste au coeur du dernier régime stalinien. Un regard unique, lucide et plein d'ironie sur l'un des lieux les plus fermés du monde. Plus de vingt ans après sa première parution, cette oeuvre reste une plongée rare, lucide et subtilement ironique au coeur de la dictature nord-coréenne.

Par Guy Delisle
Chez L'Association

|

Auteur

Guy Delisle

Editeur

L'Association

Genre

Indépendants

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

DOSSIER - Le Prix “Envoyé par La Poste”

Retrouver tous les articles sur Pyongyang par Guy Delisle

Commenter ce livre

 

Pyongyang

Guy Delisle

Paru le 07/11/2025

184 pages

L'Association

28,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782844149909
9782844149909
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.