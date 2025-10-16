Aventures des pilotes de l'estuaire de la gironde

Une saga familiale de 1836 à 1894 ; qui déroule l'évolution de leurs bateaux de travail des pilotines à voiles. En ce milieu du XIXe siècle marqué par les débuts de l'ère industrielle, une seule voie commerciale est ouverte pour permettre le négoce du port de Bordeaux. Exporter les grands vins du Médoc nécessite un transport maritime qui a fait la fortune des négociants des quais des Chartrons. Séparés de 110 kilomètres soit 23 lieues du Golfe de Gascogne, il faut qu'environ 3000 navires, tous les ans, arrivés devant l'estuaire, franchissent les passes de l'embouchure de la Gironde et remontent la rivière Bordeaux.