Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Aventures des pilotes de l'estuaire de la gironde

Erick Mouton, Eric Mouton

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une saga familiale de 1836 à 1894 ; qui déroule l'évolution de leurs bateaux de travail des pilotines à voiles. En ce milieu du XIXe siècle marqué par les débuts de l'ère industrielle, une seule voie commerciale est ouverte pour permettre le négoce du port de Bordeaux. Exporter les grands vins du Médoc nécessite un transport maritime qui a fait la fortune des négociants des quais des Chartrons. Séparés de 110 kilomètres soit 23 lieues du Golfe de Gascogne, il faut qu'environ 3000 navires, tous les ans, arrivés devant l'estuaire, franchissent les passes de l'embouchure de la Gironde et remontent la rivière Bordeaux.

Par Erick Mouton, Eric Mouton
Chez La Geste

|

Auteur

Erick Mouton, Eric Mouton

Editeur

La Geste

Genre

Poitou-Charentes

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Aventures des pilotes de l'estuaire de la gironde par Erick Mouton, Eric Mouton

Commenter ce livre

 

Aventures des pilotes de l'estuaire de la gironde

Erick Mouton, Eric Mouton

Paru le 04/09/2025

376 pages

La Geste

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791035329105
9791035329105
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.