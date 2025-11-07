L'amour en temps de guerre

S'aimer et s'unir dans un temps où demain n'arrivera peut-être pas... La guerre, loin d'annihiler l'amour, le rend encore plus vital, contraignant ceux qui la vivent à ressentir chaque instant plus intensément, puisqu'une nouvelle règle régit leur quotidien ? : demain peut ne pas avoir lieu. Raconter l'amour sous ses différentes facettes, durant ce temps hors du commun qu'est une période de guerre, voilà l'objectif de la Franco-Ukrainienne Maryna Kumeda. Comment cet amour, ce lien, existe et se manifeste ?? Comment faire face à son absence ?? Partant à la rencontre de celles et ceux qui se battent et dont la vie a basculé, l'auteure de ce livre nous offre des moments forts, bruts, remplis d'humanité dans une période qui nous rappelle notre fragilité. Maryna Kumeda est née en 1985 à Soumy (Ukraine)? ; après dix-sept années passées en France, elle est retournée vivre en Ukraine où elle travaille sur un documentaire et écrit dans la presse francophone et ukrainienne. Elle traduit et conseille également des organisations non gouvernementales. Kostiantyn Zorkin, né en 1985 à Kharkiv (Ukraine), est un artiste multidisciplinaire. Il travaille dans les domaines de la performance, de l'installation, du théâtre de marionnettes, du graphisme et de la sculpture.