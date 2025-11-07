Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

L'amour en temps de guerre

Maryna Kumeda, Kostiantyn Zorkin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
S'aimer et s'unir dans un temps où demain n'arrivera peut-être pas... La guerre, loin d'annihiler l'amour, le rend encore plus vital, contraignant ceux qui la vivent à ressentir chaque instant plus intensément, puisqu'une nouvelle règle régit leur quotidien ? : demain peut ne pas avoir lieu. Raconter l'amour sous ses différentes facettes, durant ce temps hors du commun qu'est une période de guerre, voilà l'objectif de la Franco-Ukrainienne Maryna Kumeda. Comment cet amour, ce lien, existe et se manifeste ?? Comment faire face à son absence ?? Partant à la rencontre de celles et ceux qui se battent et dont la vie a basculé, l'auteure de ce livre nous offre des moments forts, bruts, remplis d'humanité dans une période qui nous rappelle notre fragilité. Maryna Kumeda est née en 1985 à Soumy (Ukraine)? ; après dix-sept années passées en France, elle est retournée vivre en Ukraine où elle travaille sur un documentaire et écrit dans la presse francophone et ukrainienne. Elle traduit et conseille également des organisations non gouvernementales. Kostiantyn Zorkin, né en 1985 à Kharkiv (Ukraine), est un artiste multidisciplinaire. Il travaille dans les domaines de la performance, de l'installation, du théâtre de marionnettes, du graphisme et de la sculpture.

Par Maryna Kumeda, Kostiantyn Zorkin
Chez Editions de l’Aube

|

Auteur

Maryna Kumeda, Kostiantyn Zorkin

Editeur

Editions de l’Aube

Genre

Sociologie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'amour en temps de guerre par Maryna Kumeda, Kostiantyn Zorkin

Commenter ce livre

 

L'amour en temps de guerre

Maryna Kumeda

Paru le 07/11/2025

240 pages

Editions de l’Aube

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782815969055
9782815969055
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.