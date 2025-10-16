Crimes en bretagne (coll. geste noir) l'enfer au paradis

Le cadavre d'une femme, tuée par balles, est découvert par des vacanciers dans un étang de la base nautique d'Apigné, près de Rennes. Quelques jours plus tard, une autre femme, tuée elle-aussi par balles, est repêchée dans la Vilaine. Le fait serait assez banal si elle ne portait pas le même tatouage. Un tatoueur de la région admet avoir fait un tatouage semblable, mais il en écarte la signification zodiacale, au profit d'une hypothèse plus inquiétante : la marque d'une société secrète. L'enquête, tortueuse, longue et difficile, mènera à la découverte d'orgies, au cours desquelles des esclaves sexuelles sont exploitées au profit de riches " sociétaires ".