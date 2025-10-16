Potion amere - mort en limousin (coll. geste noir)

Un paisible hameau du Limousin, aux portes de Limoges, va compter une nouvelle habitante pétrie de culture britannique. Soutenue par son mari, personnage haut en couleur, elle va uvrer pour la britannicité du village et organiser une grande fête champêtre. Lors de celle-ci, un concours de tartes aux myrtilles va pâtir d'une tentative d'empoisonnement du jury... Qui fort heureusement échouera. Carine Morainville, marchant sur les pas de son héroïne de fiction, Agatha Raisin, va se lancer aux trousses du mystérieux empoisonneur. Mais la Police enquête également.