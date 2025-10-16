Inscription
#Roman francophone

Potion amere - mort en limousin (coll. geste noir)

François Tacot

ActuaLitté
Un paisible hameau du Limousin, aux portes de Limoges, va compter une nouvelle habitante pétrie de culture britannique. Soutenue par son mari, personnage haut en couleur, elle va uvrer pour la britannicité du village et organiser une grande fête champêtre. Lors de celle-ci, un concours de tartes aux myrtilles va pâtir d'une tentative d'empoisonnement du jury... Qui fort heureusement échouera. Carine Morainville, marchant sur les pas de son héroïne de fiction, Agatha Raisin, va se lancer aux trousses du mystérieux empoisonneur. Mais la Police enquête également.

Par François Tacot
Chez La Geste

Auteur

François Tacot

Editeur

La Geste

Genre

Limousin

Potion amere - mort en limousin (coll. geste noir)

François Tacot

Paru le 04/09/2025

216 pages

La Geste

13,90 €

ActuaLitté
9791035328870
