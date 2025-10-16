Meurtres a saumur (coll. geste noir)

A Saumur, une série de crises cardiaques foudroie mystérieusement plusieurs septuagénaires. Alerté par l'étrangeté de ces décès en chaîne, le docteur Cabret confie ses soupçons à son ami notaire. Et si ces morts n'étaient pas naturelles ? L'ombre d'un tueur en série plane bientôt sur la ville. Le paisible club de lecture local cacherait de lourds secrets. Entre chantage, héritages convoités et manipulations silencieuses, l'enquête s'annonce délicate. Le lieutenant Loyen et son collègue devront plonger dans les coulisses feutrées de la bonne société saumuroise pour tenter de démasquer un assassin aussi discret qu'implacable.