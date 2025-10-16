Les héroïnes de la littérature anglaise

Plus de 35 scènes à peindre dans les univers des grandes autrices de la littérature anglaise ! Aux côtés d'Elizabeth ou de Jane Bennet, des soeurs Dashwood ou de Jane Eyre, de Heathcliff et de Catherine, promenez votre pinceau des paysages bucoliques aux intérieurs feutrés, des bals endiablés aux promenades romantiques d' Orgueil et Préjugés , Raisons et Sentiments , Les Filles du Docteur March , Les Hauts de Hurlevent ... Chaque tableau de ce livre à peindre à l'aquarelle est une véritable invitation à rejoindre l'univers de Jane Austen, des soeurs Brontë, de Louisa May Alcott et d'autres grandes femmes qui ont marqué la littérature anglophone. Chaque double-page de ce livre est composé d'un modèle en couleurs et d'une illustration en noir et blanc à colorer qui vous plongera dans les décors et les ambiances élégantes de ces grands classiques écrits par des femmes de talent. A vos pinceaux et crayons !