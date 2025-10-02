Histoire de l'industrie horlogère suisse, XIX-XXe siècle

Ce livre aborde l'histoire de l'industrie horlo-gère suisse de manière globale. Il accorde une attention particulière aux nations concurrentes (Etats-Unis, Japon, Grande-Bretagne) et montre comment les fabricants suisses de montres ont su faire face à divers défis, tels que l'industrialisa-tion à la fin du XIXe siècle, la délocalisation industrielle dans l'entre-deux-guerres et la mondia-lisation depuis les années 1960, permettant à la Suisse de maintenir sa place de leader sur le marché mondial. L'innovation technique, les nouvelles technologies, la politique industrielle des autorités, l'organisation en district industriel et les rapports avec les syndicats sont autant d'éléments abordés dans cette synthèse qui s'adresse aussi bien aux passionnés d'horlogerie et aux collectionneurs, qu'aux professionnels de la branche et au citoyen curieux de comprendre le succès mondial de l'horlogerie suisse.