Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Histoire de l'industrie horlogère suisse, XIX-XXe siècle

Pierre-Yves Donzé

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ce livre aborde l'histoire de l'industrie horlo-gère suisse de manière globale. Il accorde une attention particulière aux nations concurrentes (Etats-Unis, Japon, Grande-Bretagne) et montre comment les fabricants suisses de montres ont su faire face à divers défis, tels que l'industrialisa-tion à la fin du XIXe siècle, la délocalisation industrielle dans l'entre-deux-guerres et la mondia-lisation depuis les années 1960, permettant à la Suisse de maintenir sa place de leader sur le marché mondial. L'innovation technique, les nouvelles technologies, la politique industrielle des autorités, l'organisation en district industriel et les rapports avec les syndicats sont autant d'éléments abordés dans cette synthèse qui s'adresse aussi bien aux passionnés d'horlogerie et aux collectionneurs, qu'aux professionnels de la branche et au citoyen curieux de comprendre le succès mondial de l'horlogerie suisse.

Par Pierre-Yves Donzé
Chez Editions Livreo-Alphil

|

Auteur

Pierre-Yves Donzé

Editeur

Editions Livreo-Alphil

Genre

Généralités

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Histoire de l'industrie horlogère suisse, XIX-XXe siècle par Pierre-Yves Donzé

Commenter ce livre

 

Histoire de l'industrie horlogère suisse, XIX-XXe siècle

Pierre-Yves Donzé

Paru le 02/10/2025

Editions Livreo-Alphil

24,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782889503247
9782889503247
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.