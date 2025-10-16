Pasticceria Simona

Les recettes de la première vraie pâtisserie italienne à Paris ! 40 recettes pour découvrir les secrets de fabrications des desserts italiens emblématiques tels que le tiramisù bien sûr, les cannoli, la cassata, le maritozzo - cette brioche ultra gourmande fourrée à la crème fouettée, sans oublier l'incontournable panettone ! Un délicieux voyage culinaire en Italie, pour les gourmands en quête de nouvelles inspirations.