Pasticceria Simona

Simona Pasticceria, Fransceco Vescio

ActuaLitté
Les recettes de la première vraie pâtisserie italienne à Paris ! 40 recettes pour découvrir les secrets de fabrications des desserts italiens emblématiques tels que le tiramisù bien sûr, les cannoli, la cassata, le maritozzo - cette brioche ultra gourmande fourrée à la crème fouettée, sans oublier l'incontournable panettone ! Un délicieux voyage culinaire en Italie, pour les gourmands en quête de nouvelles inspirations.

Par Simona Pasticceria, Fransceco Vescio
Chez Marie Claire Editions

|

Auteur

Simona Pasticceria, Fransceco Vescio

Editeur

Marie Claire Editions

Genre

Desserts, pâtisseries

Pasticceria Simona

Simona Pasticceria, Fransceco Vescio

Paru le 16/10/2025

128 pages

Marie Claire Editions

22,00 €

ActuaLitté
9791032311240
© Notice établie par ORB
