Géopolitique de l'Eurasie

Depuis le "Grand Jeu" au XIXe siècle et les théories de Mackinder au début du XXe, l'Eurasie s'est imposée comme une donne géopolitique majeure. Réalité géographique ou construction idéologique, ce " méta-continent" concentre de grands enjeux actuels, du pivotement de la Russie vers l'Est à la multipolarisation de l'ordre mondial, symbolisée par les élargissements de l'OCS et des BRICS+. Non contente d'avoir réintroduit la guerre sur le Vieux Continent, la Russie de Vladimir Poutine promeut une vision antagonique d'un ordre mondial sous influence occidentale qui n'entre pas nécessairement en résonance avec ses voisins, postsoviétiques ("Petite Eurasie") comme asiatiques ("Grande Eurasie"). La levée en masse de l'Eurasie, tiraillée entre des visées géopolitiques hétéroclites, peut-elle garantir à une Russie rejetée par l'Occident sa place dans le concert des grandes puissances ?