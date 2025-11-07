Inscription
Fruits

Agathe Monnier

ActuaLitté
Nouveau livre dans la collection KALIMAT ! L'imagier d'Agathe Monnier associe les fruits à leur arbre, l'arbre aux graines, les graines à la terre, les racines à l'arbre. 1 Cédrat, 2 figues, 3 nèfles, 4 tranches de pastèque, 5 arbouses, 6 pistaches, 7 caroubes, 8 olives, 9 graines de grenades, 10 dattes, 11 abricots, 12 grains de raisin : tous les fruits et leur arbre présentés ici poussent autour de la Méditerranée. On les retrouve tous en dernière page, transformés en huile, confiture, jus, gâteaux, mélasse, bonbons, confectionnés tout autour de cette mer ronde. Entre cycle de la plante et cercle autour de la Méditerranée, ce livre plante des ponts. De son livre, Agathe Monnier dit : " Je voudrais utiliser l'idée de "planter des ponts" en lien avec la lutte contre les frontières, contre les entraves au mouvement et pour partager à manger. Les repas réconfortent et les références culinaires partagées rapprochent, sans besoin de mots, même sans langue commune. Je ne parle pas arabe mais depuis que je vis à Marseille, je me sens plus proche des rives arabophones de la Méditerranée. Est-ce à cause des fruits qui débordent sur le marché ? Des abricots et des olives à bas prix de Noailles ? Des figues et des nèfles glanés à même les arbres de la ville ? Je partage l'amour des figues séchées, des raisins secs, des agrumes anti-scorbut conseillés par les marins qui traversent la mer-frontière. Et de dessiner des pastèques couleurs Palestine. " Déjà paru au Port a jauni : Un chat dans la cafetière (poèmes de Raphaële Frier, 2024)

Fruits

Agathe Monnier

Paru le 31/12/2078

32 pages

Le port a jauni

8,00 €

9782494753358
