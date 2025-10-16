Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Les Grottes

Joanna Dunis

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le recueil Les Grottes met en scène un grand nombre d'images pour tenter de dire et saisir quelque chose de nos violences, et de nos folies. - Sous le hasard d' un délire schizophrène apparu un jour sur son chemin, l'autrice se fait violemment attaquer. Cet événement inaugure sa rencontre avec la folie . De ce fait traumatique naît une profonde réflexion qui vise à conjurer les terreurs de la violence vécue. - Au fil des cinq livres qui le composent, le recueil interroge les frontières entre réalités, et nos capacités à nous élever pour faire face et tenir. - D'une transgression intime - celle de n'être pas morte sous le coup d'un fou -, cette écriture qui mêle prose et poèmes explore les résistances à la folie du monde et de ses tempêtes.

Par Joanna Dunis
Chez Le Castor Astral

|

Auteur

Joanna Dunis

Editeur

Le Castor Astral

Genre

Poésie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les Grottes par Joanna Dunis

Commenter ce livre

 

Les Grottes

Joanna Dunis

Paru le 16/10/2025

160 pages

Le Castor Astral

15,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791027808212
9791027808212
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.