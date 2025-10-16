Le recueil Les Grottes met en scène un grand nombre d'images pour tenter de dire et saisir quelque chose de nos violences, et de nos folies. - Sous le hasard d' un délire schizophrène apparu un jour sur son chemin, l'autrice se fait violemment attaquer. Cet événement inaugure sa rencontre avec la folie . De ce fait traumatique naît une profonde réflexion qui vise à conjurer les terreurs de la violence vécue. - Au fil des cinq livres qui le composent, le recueil interroge les frontières entre réalités, et nos capacités à nous élever pour faire face et tenir. - D'une transgression intime - celle de n'être pas morte sous le coup d'un fou -, cette écriture qui mêle prose et poèmes explore les résistances à la folie du monde et de ses tempêtes.