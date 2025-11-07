Des chiffres et des couleurs

Après l'abécédaire des " Lettres arabes ", cet imagier de Mohieddine Ellabbad est dédié aux chiffres et aux couleurs. Un soleil, deux chaussures, trois roues d'un tricycle, quatre pattes de l'âne, cinq doigts, six poissons rouges dans un bocal, sept fleurs sur la tige, huit oiseaux sur la robe, neuf fenêtres à la grande maison, dix crayons dans leur boîte, onze graines à la pastèque, douze allumettes dans leur boîte, treize étoiles dans leur ciel, quatorze branches au peigne, quinze taches à la panthère... L'imagier de Mohieddine Ellabbad associe les chiffres et les couleurs à des dessins remplis d'humour. Ici, on apprend les chiffres jusqu'à quinze et huit couleurs, en arabe avec la transcription phonétique et la traduction en français, tout en s'amusant ! Déjà paru au Port a jauni : Le carnet du dessinateur (2018), Petite histoire de la calligraphie arabe (2019), Le dictionnaire des monstres (2020), T-Shirts (2022), Lettres arabes (2024)