Une maison hantée façon escape game : un thriller fantastique pour les 9-12 ans ! La petite Amity a disparu lors d'une partie de cache-cache. Ses amis et son frère partent à sa recherche, conscients que chaque minute compte. Ils arrivent au seuil d'un manoir abandonné, autour duquel d'étranges énigmes sont disposées. A peine ont-ils retrouvé Amity que la porte d'entrée claque derrière eux. Le jeu commence... Les enfants réussiront-ils à s'enfuir avant d'être engloutis par la maison piégée ? Frissons garantis !