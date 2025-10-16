Inscription
#Roman jeunesse

La maison piégée

Emma Read

ActuaLitté
Une maison hantée façon escape game : un thriller fantastique pour les 9-12 ans ! La petite Amity a disparu lors d'une partie de cache-cache. Ses amis et son frère partent à sa recherche, conscients que chaque minute compte. Ils arrivent au seuil d'un manoir abandonné, autour duquel d'étranges énigmes sont disposées. A peine ont-ils retrouvé Amity que la porte d'entrée claque derrière eux. Le jeu commence... Les enfants réussiront-ils à s'enfuir avant d'être engloutis par la maison piégée ? Frissons garantis !

Par Emma Read
Chez Michel Lafon Poche

|

Auteur

Emma Read

Editeur

Michel Lafon Poche

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

La maison piégée

Emma Read

Paru le 16/10/2025

320 pages

Michel Lafon Poche

7,60 €

ActuaLitté
9791022407175
