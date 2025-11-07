Carnets du Japon

Le Japon est une destination particulière pour Nicolas de Crécy, un endroit maintes fois retrouvé et à chaque fois redécouvert, approfondi. Ce pays requiert, pour se laisser saisir, une approche délicate qui s'accorde parfaitement à la pratique du croquis : l'auteur s'attache à une observation discrète et précise, concentrée dans l'instant du trait, ouvert aux événements. Dans ses carnets, entamés en 2008 lors d'une résidence à la villa Kujoyama et qu'il complète encore, Nicolas De Crécy consigne ainsi des paysages urbains ou bucoliques, des scènes de vie et de rue, des rêveries, des objets de la vie quotidienne. Des fragments, des instants, peut-être la seule façon d'aborder subjectivement un pays à la culture si différente de la nôtre. Comme il le dit dans son introduction à l'ouvrage : "La réalité passée par le filtre du dessin gagne en puissance et en poésie. Le Japon est un pays 'flottant' et paradoxal. Une nostalgie intense naît dès qu'on s'en éloigne. Ces dessins ne sont qu'une suggestion, un aperçu, la description effleurée d'une société complexe et touchante". Ce livre est une réédition revue et augmentée des Carnets de Kyoto, précédemment édités aux éditions du Chêne en 2012.