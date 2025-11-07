Inscription
#Comics

Aristote ou presque

Matthew Dooley

ActuaLitté
Dans le village de Dobbiston, l'insouciance des concitoyens est prise en charge au bureau local de la mairie par M. Daniels, où les objets perdus sont répertoriés, classés, étiquetés et conservés dans les sous sols, en attendant d'être réclamés. Mais, lorsqu'un adolescent désoeuvré débarque pour réaliser son stage, la routine du vieil homme est bousculée et son monde souterrain, véritable caverne d'Ali Baba poétique, se révèle être à la fois une prison solitaire qu'il a lui-même créée et un refuge pour sa créativité singulière et débridée. Un endroit où les expériences réussies et ratées pour fabriquer l'élixir de vie, ou enregistrer la musique des sphères, l'aident à faire son deuil et à chercher des vérités existentielles. Dans "Aristote ou presque", l'auteur nous raconte une relation délicate, tendre et humoristique entre un vieil homme perdu et un adolescent qui se cherche, pour qui les histoires locales sont élevées au rang d'événements importants et profonds.

Par Matthew Dooley
Chez Presque Lune

|

Auteur

Matthew Dooley

Editeur

Presque Lune

Genre

Comics divers

Aristote ou presque

Matthew Dooley

Paru le 21/11/2025

Presque Lune

24,00 €

ActuaLitté
9782491727680
