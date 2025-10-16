Sous la forme d'un journal à l'écriture brutalement tendre, une femme nous entraîne au coeur de son parcours de FIV (Fécondation In Vitro), et nous propose une plongée intime et authentique dans les méandres de cette aventure intérieure. Au fil des mois, un échange se crée, à la fois réel et onirique, entre elle et son espoir, son enfant imaginaire : Rose Fantôme. A travers leurs mots s'esquissent un papa, un frère, un entourage, et se déploie une aventure touchante mêlant bonheur et tristesse intenses. Tu m'affirmes que j'existe. Personne ne me connaît. Ceux à qui tu parles de moi ne veulent pas t'entendre, n'imaginent pas une seconde que je puisse naître un jour. Est-ce exister, ce que je suis ? Qui suis-je ?