Le soleil brille toujours au-dessus des nuages

Lauréat du Prix du Roman Bien-Etre 2025 ! Suzie, 35 ans, vit seule, étouffée par un quotidien qu'elle pense sécurisant. Ivan accompagne sa fille Agathe à son rendez-vous hebdomadaire avec la pédopsychiatre de la clinique du Parc. Alors que le destin de la jeune femme vient de basculer, elle fait la connaissance de ce père célibataire, à la sortie de la clinique nantaise, grâce à l'exubérante Joséphine, la soeur jumelle d'Agathe. De leurs épreuves passées et présentes, singulières ou communes, Suzie, Ivan, Joséphine et Agathe bâtiront leur histoire. Suzie tentera coûte que coûte de préserver l'éclat de cette rencontre en conservant son lourd secret. Pour combien de temps ? Comment une simple rencontre peut-elle transformer une nouvelle dévastatrice en force de vie ?