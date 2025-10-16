Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Le soleil brille toujours au-dessus des nuages

Aurore Brevet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Lauréat du Prix du Roman Bien-Etre 2025 ! Suzie, 35 ans, vit seule, étouffée par un quotidien qu'elle pense sécurisant. Ivan accompagne sa fille Agathe à son rendez-vous hebdomadaire avec la pédopsychiatre de la clinique du Parc. Alors que le destin de la jeune femme vient de basculer, elle fait la connaissance de ce père célibataire, à la sortie de la clinique nantaise, grâce à l'exubérante Joséphine, la soeur jumelle d'Agathe. De leurs épreuves passées et présentes, singulières ou communes, Suzie, Ivan, Joséphine et Agathe bâtiront leur histoire. Suzie tentera coûte que coûte de préserver l'éclat de cette rencontre en conservant son lourd secret. Pour combien de temps ? Comment une simple rencontre peut-elle transformer une nouvelle dévastatrice en force de vie ?

Par Aurore Brevet
Chez Editions Jouvence

|

Auteur

Aurore Brevet

Editeur

Editions Jouvence

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le soleil brille toujours au-dessus des nuages par Aurore Brevet

Commenter ce livre

 

Le soleil brille toujours au-dessus des nuages

Aurore Brevet

Paru le 16/10/2025

256 pages

Editions Jouvence

17,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782889840335
9782889840335
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.