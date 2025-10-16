Les trente-six vues du Mont Fuji

Le Mont Fuji, symbole iconique du Japon, a inspiré de nombreux artistes au fil des siècles. Dans ce livre, nous plongeons dans l'oeuvre monumentale de Katsushika Hokusai, qui a immortalisé cette majestueuse montagne à travers sa série légendaire. Il nous dévoile des paysages d'une beauté saisissante, alliant nature, culture et humanité. Les célèbres estampes de Hokusai, dans une édition soignée avec des reproductions de haute qualité. Ce livre invite le lecteur à découvrir chaque scène iconique, de la célèbre Vague de Kanagawa à d'autres vues moins connues, mais tout aussi fascinantes. Accompagné de commentaires détaillant l'importance culturelle et artistique de chaque image, cet ouvrage est un véritable voyage visuel et historique au coeur de l'oeuvre de l'un des maîtres de l'estampe japonaise.