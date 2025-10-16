Inscription
#Beaux livres

Les trente-six vues du Mont Fuji

Marie Kastner-Uomini, Elisabetta Scantamburlo

ActuaLitté
Le Mont Fuji, symbole iconique du Japon, a inspiré de nombreux artistes au fil des siècles. Dans ce livre, nous plongeons dans l'oeuvre monumentale de Katsushika Hokusai, qui a immortalisé cette majestueuse montagne à travers sa série légendaire. Il nous dévoile des paysages d'une beauté saisissante, alliant nature, culture et humanité. Les célèbres estampes de Hokusai, dans une édition soignée avec des reproductions de haute qualité. Ce livre invite le lecteur à découvrir chaque scène iconique, de la célèbre Vague de Kanagawa à d'autres vues moins connues, mais tout aussi fascinantes. Accompagné de commentaires détaillant l'importance culturelle et artistique de chaque image, cet ouvrage est un véritable voyage visuel et historique au coeur de l'oeuvre de l'un des maîtres de l'estampe japonaise.

Par Marie Kastner-Uomini, Elisabetta Scantamburlo
Chez Editions Nuinui

|

Auteur

Marie Kastner-Uomini, Elisabetta Scantamburlo

Editeur

Editions Nuinui

Genre

Art japonais

Les trente-six vues du Mont Fuji

Elisabetta Scantamburlo trad. Marie Kastner-Uomini

Paru le 16/10/2025

128 pages

Editions Nuinui

35,00 €

9782889756636
© Notice établie par ORB
