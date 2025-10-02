Inscription
#Roman francophone

L'Histoire de Marie-Thérèse

Christine Montalbetti

ActuaLitté
Etre née pendant la guerre dans une ferme de la Normandie occupée, être sauvée grâce à une boîte à chaussures, vivre une enfance libre dans les paysages, finir par tenir la pâtisserie la plus célèbre de Trouville-sur-Mer, y lier amitié avec Marguerite Duras, c'est ça, l'histoire de Marie-Thérèse. C'est aussi l'histoire d'une époque, où les réveils se remontent, où les disques tournent sous la griffe d'un saphir, où vous verrez passer des Simca pastel et des DS Pallas. Et c'est l'histoire d'un grand amour. C'est surtout l'histoire d'une femme qui a absolument confiance dans l'idée qu'une vie peut se raconter. Il faudrait que j'arrive à la fois à décrire sa vie particulière et à nommer ce qui dans toute cette histoire de Marie-Thérèse nous rassemble, nous réunit, elle, vous et moi, ce qui par-delà toutes nos différences nous est commun.

|

Auteur

Christine Montalbetti

Editeur

P.O.L

Genre

Littérature française

L'Histoire de Marie-Thérèse

Paru le 02/10/2025

208 pages

19,00 €

9782818064672
