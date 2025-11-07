Les héros s'affichent

Depuis près de 40 ans, Pixar ne cesse d'émerveiller petits et grands avec des oeuvres toujours plus surprenantes et innovantes, révolutionnant tout à la fois le monde de l'animation, l'industrie du divertissement et la culture pop. Luxo Jr. , Piper, Bao, Monstres & Cie, Le Monde de Nemo, Ratatouille, Vice-Versa, Elio, Cars sur la route, Gagné ou perdu... découvrez les coulisses de la création des courts et longs-métrages ainsi que les récentes séries d'animation de Pixar. Réalisée en partenariat avec les équipes de ce studio mythique, cette luxueuse compilation réunit une large sélection d'oeuvres commentées par leurs créateurs : des affiches de films, des scripts en couleurs, des storyboards ou des croquis préparatoires rares et inédits, ce sont 100 illustrations détachables et prêtes à être encadrées qui vous sont proposées. Avec une préface de Sofyan Boudouni, acteur, scénariste, réalisateur et producteur.