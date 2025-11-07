Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Beaux livres

Les héros s'affichent

Xxx, Pixar, Sofyan Boudouni

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Depuis près de 40 ans, Pixar ne cesse d'émerveiller petits et grands avec des oeuvres toujours plus surprenantes et innovantes, révolutionnant tout à la fois le monde de l'animation, l'industrie du divertissement et la culture pop. Luxo Jr. , Piper, Bao, Monstres & Cie, Le Monde de Nemo, Ratatouille, Vice-Versa, Elio, Cars sur la route, Gagné ou perdu... découvrez les coulisses de la création des courts et longs-métrages ainsi que les récentes séries d'animation de Pixar. Réalisée en partenariat avec les équipes de ce studio mythique, cette luxueuse compilation réunit une large sélection d'oeuvres commentées par leurs créateurs : des affiches de films, des scripts en couleurs, des storyboards ou des croquis préparatoires rares et inédits, ce sont 100 illustrations détachables et prêtes à être encadrées qui vous sont proposées. Avec une préface de Sofyan Boudouni, acteur, scénariste, réalisateur et producteur.

Par Xxx, Pixar, Sofyan Boudouni
Chez Huginn & Muninn

|

Auteur

Xxx, Pixar, Sofyan Boudouni

Editeur

Huginn & Muninn

Genre

Dessins animés

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les héros s'affichent par Xxx, Pixar, Sofyan Boudouni

Commenter ce livre

 

Les héros s'affichent

Xxx, Pixar

Paru le 07/11/2025

208 pages

Huginn & Muninn

39,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386400797
9782386400797
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.