Un silence meurtrier

Johanna Plé-Bourdin

Ebranlée par le décès de sa mère, Nina doit revenir sur les lieux de son enfance, où un drame a anéanti sa famille quarante ans plus tôt. Bien décidée à mettre en vente la propriété et à fuir au plus vite cet endroit qui lui rappelle tant de mauvais souvenirs, elle est contrainte de prolonger son séjour à la suite de découvertes étranges. En menant l'enquête, elle découvre l'insoupçonnable vérité sur le passé de sa mère. A nouveau, sa vie va s'en trouver profondément bouleversée.

Par Johanna Plé-Bourdin
Chez Editions De Borée

Auteur

Johanna Plé-Bourdin

Editeur

Editions De Borée

Genre

Corse

Un silence meurtrier

Johanna Plé-Bourdin

Paru le 02/10/2025

480 pages

Editions De Borée

9,40 €

9782812940965
