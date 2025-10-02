Un silence meurtrier

Ebranlée par le décès de sa mère, Nina doit revenir sur les lieux de son enfance, où un drame a anéanti sa famille quarante ans plus tôt. Bien décidée à mettre en vente la propriété et à fuir au plus vite cet endroit qui lui rappelle tant de mauvais souvenirs, elle est contrainte de prolonger son séjour à la suite de découvertes étranges. En menant l'enquête, elle découvre l'insoupçonnable vérité sur le passé de sa mère. A nouveau, sa vie va s'en trouver profondément bouleversée.