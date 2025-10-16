Inscription
Vivre une foi authentique, version condensée

Chip Ingram

ActuaLitté
Les chrétiens d'aujourd'hui vivent dans un monde rempli d'activités. Ils se satisfont le plus souvent de relations superficielles au prix d'un vide spirituel. Ils peinent à découvrir ce que Dieu attend de leur part et ce qu'il a en réserve pour eux... Ils luttent pour s'épanouir dans une vraie relation avec lui. Tout le contraire de l'idée originelle de Dieu qui n'a jamais associé la foi à un ensemble de règles ou à une religion. Son idée première était de vivre une relation authentique avec chaque être humain, avec nous. En Romains 12, Dieu nous en donne une image claire et lumineuse. C'est en vivant pleinement cette sorte de foi que votre intimité avec Dieu en sera enrichie. Les prochains pas de votre voyage vers la destination d'une vie de foi authentique démarre ici. Points forts : + vivre une relation authentique avec Dieu ; + vivre en disciple ; + romains 12 au quotidien

Chip Ingram
Motivé par l'essentiel

Auteur

Chip Ingram

Editeur

Motivé par l'essentiel

Genre

Réussite personnelle

Vivre une foi authentique, version condensée

Chip Ingram

Paru le 27/11/2025

120 pages

Motivé par l'essentiel

8,90 €

9782889670499
