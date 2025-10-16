Inscription
Le grand pois et son ambition

Soo-Jin Cho

Un livre primé de l'auteure coréenne Soo-Jin Cho, qui emporte les lecteurs dans une aventure drôle et pleine de rêves imaginatifs. Découvrez un conte drôle, réconfortant et étonnamment profond sur la poursuite de ses rêves, même les plus fous. Dans un grand champ de pois, les pois grandissent et se balancent joyeusement, mais un petit pois bien particulier rêve de quelque chose de tout à fait extraordinaire. Alors que tous les autres pois souhaitent simplement devenir une boîte de conserve brillante, ce petit pois bizarre aspire à devenir astronaute et à explorer l'espace ! Un rêve ridicule, me direz-vous ? Peut-être, mais c'est un rêve qui ouvre la voie à l'imaginaire, où tout est possible !

Par Soo-Jin Cho
Chez Nuinui jeunesse

Soo-Jin Cho

Nuinui jeunesse

Le grand pois et son ambition

Soo-Jin Cho

Paru le 23/10/2025

58 pages

Nuinui jeunesse

14,90 €

9782889574681
