La Creatio Universi constitue la page d'ouverture des Physica sacra, la dernière et monumentale oeuvre du scientifique suisse Johann Scheuchzer (1672-1733). Elle matérialise à elle seule l'importance des illustrations dans cet ouvrage que la postérité retiendra sous le nom de "Kupfer Bibel", c'est-à-dire la "Bible de cuivre", en référence aux innombrables plaques de cuivre utilisées pour la réalisation des gravures. La carte, riche mais méthodique, condense à elle seule le contenu du chapitre qui la suit : schémas des conceptions cosmologiques passées, dessins de sphères armillaires, illustrations du bestiaire zodiacal et diagrammes divers entourent une représentation splendide du cosmos copernicien, dont le Soleil central flamboie en multiples rayons étincelants. Publiée en 1731, cette carte témoigne d'un temps où le sacré de la Bible ne s'opposait pas encore au profane de la science et où l'un et l'autre s'accordaient en un enchantement de l'Univers, territoire de l'aventure scientifique autant que spirituelle.