Le Royaume de Savannah

Pourquoi Matilda Stone, une archéologue noire a-t-elle été enlevée ? Quel est ce royaume dont elle serait la gardienne ? Et quel est ce fabuleux trésor, attisant toutes les convoitises, qu'il abriterait ? George Dawes Green signe un thriller sans temps-mort, une ode à Savannah, Géorgie, ville aux deux visages, dont l'exubérante beauté cache une indicible noirceur... Un thriller littéraire foisonnant, lauréat du prestigieux Gold Dagger Award (l'équivalent anglo-saxon du Grand Prix de littérature policière). Une ode à Savannah, ville exubérante au sombre passé... Fantômes et goules paradent le long de Lafayette Square, tandis que résonnent les notes du Musicien, qui siffle sans que personne jamais ne le voie... Bienvenue à Savannah, Géorgie, ville à l'élégance mystérieuse tout droit sortie d'une fable. C'est là que, par une douce soirée de printemps, deux amis, Luke Kitchens, un jeune marginal, et Matilda Stone, une archéologue noire, se rendent au Bo Peep, pour un dernier verre. Dans une heure, Luke sera poignardé, Matilda kidnappée... Entrée en scène de l'excentrique Morgana Musgrove, figure de la haute société de Savannah, qui va se muer en détective privée, entraînant dans son sillage son fils Ransom, SDF par choix, et sa petite-fille Jackie, cinéaste en devenir. Pourquoi Matilda a-t-elle été enlevée ? Quel est ce royaume dont elle serait la gardienne ? Et quel est ce fabuleux trésor, attisant toutes les convoitises, qu'il abriterait ? George Dawes Green signe un thriller littéraire foisonnant, une ode au Vieux-Sud et à Savannah, ville aux deux visages, dont l'exubérante beauté cache une indicible noirceur... " Une histoire fascinante, un thriller littéraire remarquable. " Booklist " Le Southern Gothic à son apothéose. " Neil Gaiman