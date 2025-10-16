Inscription
#Album jeunesse

Super pop-up Pirates

David Hawcock

ActuaLitté
Embarquez pour une aventure épique dans le monde fascinant des pirates grâce à ce livre exceptionnel ! Ce livre pop-up unique plonge les jeunes lecteurs au coeur des récits légendaires des pirates, avec 8 scènes géantes en 3D qui prennent vie au fur et à mesure des pages. A chaque ouverture, un nouveau décor spectaculaire émerge. Les pirates légendaires, les île aux trésors et les célébrations de l'âge d'or de la piraterie sont mis en scène de manière vivante et spectaculaire, captivant l'imagination des enfants.

Par David Hawcock
Chez Nuinui jeunesse

|

Auteur

David Hawcock

Editeur

Nuinui jeunesse

Genre

Livres animés (3 ans et +)

Super pop-up Pirates

David Hawcock

Paru le 16/10/2025

20 pages

Nuinui jeunesse

19,90 €

9782889574582
