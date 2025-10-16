Super pop-up Pirates

Embarquez pour une aventure épique dans le monde fascinant des pirates grâce à ce livre exceptionnel ! Ce livre pop-up unique plonge les jeunes lecteurs au coeur des récits légendaires des pirates, avec 8 scènes géantes en 3D qui prennent vie au fur et à mesure des pages. A chaque ouverture, un nouveau décor spectaculaire émerge. Les pirates légendaires, les île aux trésors et les célébrations de l'âge d'or de la piraterie sont mis en scène de manière vivante et spectaculaire, captivant l'imagination des enfants.