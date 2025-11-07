Coffret Horizon en 2 volumes : Océans ; Nuages

Un coffret prestige en édition limitée avec : - les deux numéros de la collection HORIZON de 2024 : Reliefs #21 OCEANS et Reliefs #22 NUAGES ; - un tirage 18 × 24 cm sur papier d'art 300 g. Avec une approche transversale pour les dossiers OCEANS et NUAGES (hydrologie, géographie, climatologie, éthologie, littérature) par Sandrine Bony-Lena, Fabienne Delfour, Françoise Gaill, Marine de Guglielmo Weber, Catherine Jeandel, Gilles Ramstein, Anouchka Vasak... - Reliefs #21 : un entretien avec Rémi Luglia sur le castor, un aparté avec Léandre Mandard à propos du remembrement, une petite histoire du sarrasin par Eric Birlouez, une approche critique du progrès techno-scientifique par François Jarrige, le portrait de Buffon par Valérie Chansigaud ; - Reliefs #22 : une petite histoire de la châtaigne par Eric Birlouez, un portrait de Darwin par Valérie Chansigaud ; un portfolio d'Axel Hute... - et toujours : des cartes géographiques, des planches naturalistes, des portfolios et trésors photographiques, des infographies, un récit, une correspondance et un poème illustrés...