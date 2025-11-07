Inscription
#Essais

Nuages

Collectif, Pierre Fahys

ActuaLitté
DOSSIER NUAGES : un article sur l'histoire des nuages entre lettres, sciences et art par Anouchka Vasak ; un article sur la formation des nuages, leurs types et leur rôle climatique par Sandrine Bony-Lena ; un article sur la géopolitique des nuages par Marine de Guglielmo Weber ; un entretien - Extraits littéraires illustrés - Infographies - Conseils de lectures, de films, de musiques... HORS DOSSIER : Correspondance - Atlas - Cartes géographiques anciennes - Héros hier - Héroïnes aujourd'hui - Entretien - Portfolio 1 : Axel Hute - Aparté - Portfolio 2 - Altitude/Longitude : une petite histoire de la châtaigne par Eric Birlouez (ingénieur agronome et sociologue de l'alimentation) - Portrait de Darwin, naturaliste révolutionnaire, par Valérie Chansigaud (historienne des sciences) - Naturaliste - Trésors photographiques - Roche - Récit illustré - Agenda culturel - Poème illustré

Par Collectif, Pierre Fahys
Chez Reliefs Editions

|

Auteur

Collectif, Pierre Fahys

Editeur

Reliefs Editions

Genre

Récits de voyage

DOSSIER - Portraits de traductrices et traducteurs du passé

Retrouver tous les articles sur Nuages par Collectif, Pierre Fahys

Commenter ce livre

 

Nuages

Collectif, Pierre Fahys

Paru le 07/11/2025

184 pages

Reliefs Editions

19,90 €

ActuaLitté
9782380362572
© Notice établie par ORB
