Tirage Faisan dans la neige

Découvrez une oeuvre illustrée chère à Reliefs. Retrouvez à l'intérieur : - Une illustration imprimée avec soin sur papier d'art - Un livret de quatre pages autour de l'oeuvre Les tirages sont réalisés sur un papier de création suivant des techniques de reproduction précises, afin de respecter le plus fidèlement possible la création originale. Cette gravure sur bois, copie d'une estampe réalisée vers 1771, est inspirée du taku-hon, ancienne technique chinoise de transfert sur papier, introduite au Japon dans la période Nara. L'artiste lui-même a employé une technique d'impression produisant un fort contraste et donnant plus de puissance aux couleurs. Ici représenté avec sa huppe jaune d'or et sa collerette orange vif, le faisan doré est originaire de Chine et ne doit pas être confondu avec son cousin au cou violet cramoisi et au manteau olive, le faisan versicolore. Dans les mythologies d'Extrême-Orient, le faisan incarne l'harmonie cosmique, le tonnerre et l'éveil du yang. Dans le shinto en particulier, la faisane est l'envoyée d'Amaterasu (déesse du Soleil et plus importante divinité de cette religion), souvent annonciatrice de mauvais augure, mais aussi symbole de la lumière, colorée et organisatrice.