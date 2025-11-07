La planète Saturne

Découvrez une oeuvre illustrée chère à Reliefs. Retrouvez à l'intérieur : - Une illustration imprimée avec soin sur papier d'art - Un livret de quatre pages autour de l'oeuvre Les tirages sont réalisés sur un papier de création suivant des techniques de reproduction précises, afin de respecter le plus fidèlement possible la création originale. Ce pastel est l'une des 15 chromolithographies composant les Illustrations astronomiques d'Etienne Léopold Trouvelot. Il magnifie la deuxième plus grosse planète du Système solaire, 777 fois plus grande que la Terre. Aucune des 274 lunes de Saturne - on en connaissait huit à l'époque - n'y est figurée. De même, la représentation des anneaux, quoique remarquable, est accompagnée d'un texte (dans le Manuel des illustrations astronomiques) révélateur de l'évolution de nos connaissances. Sur les sept anneaux décrits aujourd'hui, seuls les trois premiers étaient répertoriés ; et si l'on savait dès 1859 que tous étaient composés d'une multitude de "solides irréguliers" , leur épaisseur est estimée par Trouvelot à plus de 400 km. Nous savons désormais qu'elle n'est que de quelques dizaines de mètres...