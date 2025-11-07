Inscription
#Beaux livres

Carnet Illustrations astronomiques

Etienne Léopold Trouvelot

Ces pastels sont tirés des Astronomical Drawings d'Etienne Léopold Trouvelot (1827-1895), publiés à New York en 1881. Ils ont été réalisés suite aux observations qu'a réalisées le peintre et scientifique entre 1872 et 1881 à l'observatoire de l'université Harvard, à Cambridge, et à l'observatoire naval des Etats-Unis, à Washington. Ils représentent différents objets du système solaire ainsi que des phénomènes météoriques et lumineux.

Par Etienne Léopold Trouvelot
Chez Reliefs Editions

|

Auteur

Etienne Léopold Trouvelot

Editeur

Reliefs Editions

Genre

Thèmes photo

Carnet Illustrations astronomiques

Etienne Léopold Trouvelot

Paru le 07/11/2025

64 pages

Reliefs Editions

11,90 €

9782380362428
