Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
Les métiers de l'audiovisuel

Studyrama

Le guide de référence, actualisé et mis à jour, pour ceux qui souhaitent choisir la bonne formation à suivre pour décrocher un emploi dans un des secteurs de l'audiovisuel. Après une cartographie des différents secteurs du monde de l'audiovisuel, de la musique et du son, ce guide présente la richesse et la diversité des métiers ainsi que la typologie des formations associées, les modalités d'accès, la durée des enseignements, les diplômes ou certifications reconnus par les professions ainsi que les principaux organismes de formation publics ou privés concernés.

Chez Studyrama

Orientation

Paru le 02/10/2025

240 pages

12,95 €

9782759058884
