#Beaux livres

Carnet Flocons de neige

Wilson Alwyn Bentley

En 1885, à 20 ans, l'Américain Wilson Alwyn Bentley réalise la première photo au monde d'un flocon de neige. Jusqu'à sa mort, il capture plus de 5 000 cristaux. Associant un appareil photo et un microscope, il observait un protocole immuable, impliquant par exemple une éclisse de balai, une plume de dinde, ou une mise au point par un système de cordes et de poulies. Célébré par les magazines, les joailliers et les fabricants de textiles de son temps, également pionnier de la photographie des gouttes de pluie, Bentley a écrit : "Chaque cristal de neige est un chef-d'oeuvre et aucun motif ne se répète. Quand un flocon fond, le motif est perdu à jamais. "

Chez Reliefs Editions

Genre

Thèmes photo

Paru le 07/11/2025

64 pages

11,90 €

9782380362411
