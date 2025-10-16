La parole et la loge

Prendre la parole en loge est un acte initiatique, réglé par la triangulation. Ce principe médiateur filtre les ego, fait naître l'égrégore et transforme le symbole en méthode vivante. La triangulation ne contraint pas : elle libère la parole en l'inscrivant dans une circulation qui ouvre, plutôt qu'elle n'enferme. Elle structure l'espace, cadence le temps des travaux et oriente l'être, faisant circuler le sens entre les pôles de la loge pour unir ce qui est épars. Au fil de l'ouvrage, on découvre comment la parole devient une offrande, comment le silence féconde le sens, comment le corps inscrit le Verbe dans la chair. L'auteur met aussi en garde contre l'insidueux abandon des principes de la triangulation au risque d'emprunter une autre voie que le chemin initiatique. Un essai clair et exigeant pour celles et ceux qui veulent vivre et comprendre la puissance transformatrice de la méthode maçonnique.