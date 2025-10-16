Inscription
#Roman francophone

La gisante au jardin

Annie Massacry, Massacry annie Gonzales

ActuaLitté
Je m'entraîne à garder l'horizontale, mainsjointes ou croisées c'est selon, Je suis la gisante poudrée, onglescheveux éparpillés. Les morts par leurs pieds jolis Sentent les racines nues. Herbette fine et menue, Entrepar mes trous de nez, Mes orbites dépareillées, Mesclavicules xylophones. Les larges fleuves qui d'habitude Coulent en amont d'oubli Refluent taciturnes immobiles Vers mes membres enrubannés. Sur le gazon je prends lapose, Sous quel dais m'avez-vous couchée ? CielVéronèse, tendres roulis, Mes yeux de chair te voient encore, Prairie d'azur, coupole d'or, Je suis Michel-Ange, Tout là-haut là-haut Mon ciel de lit Est machapelle Sixtine.

Par Annie Massacry, Massacry annie Gonzales
Chez Editions Samsa

|

Auteur

Annie Massacry, Massacry annie Gonzales

Editeur

Editions Samsa

Genre

Poésie

La gisante au jardin

Annie Massacry, Massacry annie Gonzales

Paru le 23/10/2025

106 pages

Editions Samsa

18,00 €

9782875936004
