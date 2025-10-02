A la ferme

Ce coffret magnétique contient un livre et 70 magnets. Toutes les pages du livre sont magnétiques et permettent de placer les magnets sur toute la surface. Les parents et adultes trouveront à l'intérieur des explications détaillées pour leur permettre de mener les activités éducatives avec les enfants. (A la découverte du vocabulaire - des formes géométriques - des couleurs - des mamans et bébés animaux - des chiffres au potager -Activité créative) Ce coffret magnétique contient un livre et 70 magnets. Toutes les pages du livre sont magnétiques et permettent de placer les magnets sur toute la surface. Les parents et adultes trouveront à l'intérieur des explications détaillées pour leur permettre de mener les activités éducatives avec les enfants. (A la découverte du vocabulaire - des formes géométriques - des couleurs - des mamans et bébés animaux - des chiffres au potager -Activité créative)