Nuit blanche chez les marmottes

Grisette, Grison et leurs marmottons s'endorment tranquillement pour leur long sommeil d'hiver. Mais la petite famille est brutalement chassée de son terrier. Ils vont devoir affronter le froid de la montagne. Qui va pouvoir les aider ? L'arbre-ours ? L'arbre-marquise ? L'arbre-fantôme ? Heureusement que les créatures de la forêt sont solidaires ! Une touchante histoire de Jacqueline Actis, qui puise son inspiration dans les alpages du parc de la Vanoise, à raconter aux enfants dès 2 ans.