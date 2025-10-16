Inscription
Nuit blanche chez les marmottes

Jacqueline Actis

ActuaLitté
Grisette, Grison et leurs marmottons s'endorment tranquillement pour leur long sommeil d'hiver. Mais la petite famille est brutalement chassée de son terrier. Ils vont devoir affronter le froid de la montagne. Qui va pouvoir les aider ? L'arbre-ours ? L'arbre-marquise ? L'arbre-fantôme ? Heureusement que les créatures de la forêt sont solidaires ! Une touchante histoire de Jacqueline Actis, qui puise son inspiration dans les alpages du parc de la Vanoise, à raconter aux enfants dès 2 ans.

Par Jacqueline Actis
Chez La Fontaine de Siloé

|

Auteur

Jacqueline Actis

Editeur

La Fontaine de Siloé

Genre

Albums 3 ans et +

Nuit blanche chez les marmottes

Jacqueline Actis

Paru le 20/11/2025

La Fontaine de Siloé

9,90 €

ActuaLitté
9782842068974
© Notice établie par ORB
plus d'informations

