Softly, As I leave you

Sortie mondiale événement : les mémoires crépusculaires de Priscilla Presley, l'ex-femme du King. Comment peut-on quitter l'homme que toutes les femmes désirent ? Vue de l'extérieur, la vie de Priscilla avait tout d'un conte de fées. Mais derrière les grilles de Graceland se cachait une réalité plus compliquée. Après dix ans de vie commune, Priscilla comprit qu'elle devait quitter l'univers d'Elvis pour se retrouver elle-même. Suite à la mort tragique du King, elle dut se réinventer comme mère célibataire d'une fille talentueuse et rebelle, projetée dès son enfance sous les feux de la célébrité. C'est dans cet univers, et avec sérénité, que Priscilla accueillit l'arrivée de son fils Navarone, tandis que Lisa Marie épousa Michael Jackson puis Nicolas Cage, deux unions tumultueuses sur lesquelles Priscilla livre pour la première fois son regard. Alors qu'elle poursuivait sa quête spirituelle et embrassait son rôle de mère et de grand-mère, elle fut frappée quelques années plus tard par deux drames successifs : le suicide de son petit-fils Benjamin en 2020 et la perte de Lisa Marie en 2023. De l'école des bonnes manières pour jeunes filles à une carrière de comédienne ( Dallas, Y a-t-il un flic ...), puis à l'entrepreneuriat, Priscilla a passé sa vie à s'affranchir du rôle qu'Elvis - et la société - lui avait assigné. Dans ces pages, Priscilla raconte ses épreuves et ses renaissances au fil d'une vie hors du commun. Des Mémoires bouleversants qui offrent réconfort et espoir à tous ceux qui ont affronté et surmonté une douleur apparemment insurmontable. Derrière le mythe, la vérité d'une femme