Mea Reka

Maheata Smith

Maheata Smith est née à Moorea. Les pêches avec son père, les heures passées avec sa mère et sa grand-mère à préparer des plats simples avec ce que la nature offrait ont rythmé son enfance. Plus tard, les voyages ont élargi ses horizons et nourri son goût pour les saveurs du monde. Ce métissage entre traditions polynésiennes et influences venues d'ailleurs est devenu sa signature. A travers ce livre, elle partage une cuisine du coeur, délicate et généreuse, des recettes qui dégagent de bonnes odeurs d'ailleurs, promesses d'évasion aussi dépaysantes que réconfortantes. Son amour pour les produits polynésiens qui ont bercé son jeune âge fait écho à sa curiosité sans borne pour les cuisines de tous les continents.

Chez Au Vent des Iles

Au Vent des Iles

Cuisine des îles

Paru le 07/11/2025

192 pages

Au Vent des Iles

29,00 €

9782367345888
