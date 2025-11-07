Entre la révolution de l'impressionnisme (1874) et la Grande Décoration des Nymphéas à l'Orangerie (1914-1926), Claude Monet invente la série picturale qui va devenir, après la Seconde Guerre mondiale, un modèle de création pour les peintres américains. Mais qu'est-ce qu'une série selon Monet ?? D'autres peintres ont déjà peint plusieurs fois le même sujet, par exemple en changeant de point de vue, comme son contemporain Cezanne, avec la Sainte-Victoire. Le projet de Monet est tout autre ? : il peint plusieurs toiles simultanément, à différentes heures de la journée, par tous les temps, et selon les saisons. Il tente de saisir les multiples effets du paysage qu'il sait changeant, les variations de lumière, de couleur et d'atmosphère, d'une façon quasi obsessionnelle. L'oeuvre circule alors entre plusieurs tableaux, la série devient oeuvre par elle-même. Ses premières séries sont consacrées aux meules (1890-1891) des environs de Giverny, où il s'est installé en 1883, puis aux peupliers (1891). Il s'intéresse ensuite à la cathédrale de Rouen (1892-1893). Avec les Matins sur la Seine (1896), il aborde les paysages d'eau, qu'il développe avec les ponts japonais (1897-1899) de son bassin aux nymphéas. Il poursuit cette recherche avec les vues de Vétheuil (1900-1901) et de ses reflets sur la Seine. Parallèlement, lors de trois voyages à Londres (1899-1901), il peint des vues de la Tamise (les ponts de Charing Cross et de Waterloo, et le Parlement). De 1903 à 1908, il se consacre à la fameuse série des Nymphéas qui comprendra près de 250 tableaux. Enfin, à Venise, à l'automne 1908, où il séjourne trois mois. Geneviève Aitken est historienne de l'art, spécialiste du japonisme. Elle a notamment publié Surimono, les trésors de l'estampe japonaise (2019) et le catalogue de la collection d'estampes japonaises de Claude Monet (2022). Elle a également participé à de nombreux catalogues d'exposition du musée Marmottan Monet et du musée d'Orsay.