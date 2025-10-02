Sadique époque

Comment en sommes-nous arrivés là ? Nous voici entrés dans une nouvelle ère sadique. Où la brutalisation des relations sociales, politiques et internationales n'est même plus dissimulée par ses promoteurs. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut en revenir à Sade, lorsque le " divin Marquis " a révélé aux hommes, en plein Siècle des lumières, la part d'ombre indissociable de leur nature. Partant des espaces clos - ces phantasmatiques châteaux des supplices de jadis -, Dany-Robert Dufour examine comment cette " passion sadique " s'est progressivement déployée au fil de l'histoire récente : hier dans l'Etat total nazi, aujourd'hui dans le Marché absolu. L'auteur montre combien trois facteurs contribuent désormais à une sadisation en profondeur des relations entre individus : les réseaux dits sociaux, qui fonctionnent en fait à la haine de l'autre ; l'emprise de plus en plus dévorante des technologies ; les pratiques prédatrices de l'hyper-classe financière. Manquait à cette nouvelle ère un couronnement. Le voici, avec l'intronisation de Donald Trump II en bouffon tyrannique fulminant . Nul doute que Sade jubile : c'est désormais la pérennité du genre humain qui se trouve menacée.