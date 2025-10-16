Inscription
Exercices pour les petits

Chantecler, ZNU, Anita Engelen

ActuaLitté
Rassemble tes crayons ou tes pastels et vas-y ! Apprendre, quelle aventure amusante ! Grâce à ce joyeux livre de jeux et d'exercices, votre enfant apprendra déjà à compter et à écrire. Les énoncés ont été spécialement conçus pour les jeunes enfants et les jolies illustrations les motiveront jusqu'à la dernière page. Apprendre à connaître des quantités jusqu'à 5, à tracer des lignes et à écrire des chiffres, à comprendre des notions de base... Amusement garanti ! Des illustrations simples aux contours épais Des visages joyeux qui parlent à l'imagination Un grand format pour les petites mains Avec des infos supplémentaires à l'intérieur du livre

Par Chantecler, ZNU, Anita Engelen
Chez Chantecler

Auteur

Chantecler, ZNU, Anita Engelen

Editeur

Chantecler

Genre

Multi-matières

Exercices pour les petits

Chantecler, ZNU, Anita Engelen

Paru le 16/10/2025

48 pages

Chantecler

12,95 €

ActuaLitté
9782803464838
