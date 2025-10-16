Exercices pour les petits

Rassemble tes crayons ou tes pastels et vas-y ! Apprendre, quelle aventure amusante ! Grâce à ce joyeux livre de jeux et d'exercices, votre enfant apprendra déjà à compter et à écrire. Les énoncés ont été spécialement conçus pour les jeunes enfants et les jolies illustrations les motiveront jusqu'à la dernière page. Apprendre à connaître des quantités jusqu'à 5, à tracer des lignes et à écrire des chiffres, à comprendre des notions de base... Amusement garanti ! Des illustrations simples aux contours épais Des visages joyeux qui parlent à l'imagination Un grand format pour les petites mains Avec des infos supplémentaires à l'intérieur du livre