Ours-chat, morve-phoque et autres animaux venus d'ailleurs

Saurez-vous trouver les 12 animaux recherchés ? Un voyage à travers les noms d'animaux dans différentes langues. En partenariat avec l'association Dulala. Quel animal est appelé " ours-chat " en chinois mandarin ? Lequel se dit " embrasse-fleur " en portugais ? A travers 12 devinettes, embarque pour un voyage autour du monde, à la rencontre des animaux tels qu'ils sont nommés dans différentes langues ! Chaque mot composant le nom de l'animal recherché est superbement illustré en papiers peints découpés - de même que la réponse qui se dévoile en soulevant le flap ! Un QR Code associé permet d'écouter les mots du livre prononcés par des locuteurs natifs et d'accéder à des activités pour jouer avec les langues. Lire, entendre, voir d'autres langues ça fait du bien ! En France, 1 enfant sur 4 grandit avec une langue autre que le français. Le mot d'ordre de l'association Dulala, avec qui Syros a réalisé cet album : " Les langues de chacun, une chance pour tous ! " Faire du multilinguisme de notre société un levier pour favoriser l'égalité, la tolérance, l'empathie. Aujourd'hui plus que jamais.